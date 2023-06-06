Із затопленого зоопарку в Новій Каховці змогли врятуватися лише лебеді та качки, - UAnimals

Керівництво зоопарку "Казкова діброва" з окупованої росіянами Нової Каховки у Херсонській області підтвердило, що зоопарк повністю затоплений. Врятуватися змогли лише лебеді та качки.

Про це повідомляє UAnimals.

"Людина, з якою ми говорили (не називаємо ім'я з міркувань безпеки), сказала: "Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. У Херсоні знеструмлений мікрорайон Корабел. Також з метою безпеки в місті відключать газопостачання.

В Укргідроенерго повідомили, що станція відновленню не підлягає.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загалом затоплення загрожує до 80 населених пунктів регіону.