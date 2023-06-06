Росія залучає студентів своїх медичних вишів лікувати поранених окупантів

Зокрема, до Токмака Запорізької області на 20-денний термін прибули особи для проходження медичного стажування в бойових підрозділах.

У росіян на всіх напрямках фронту через велику кількість поранених, не вистачає медичного персоналу. Тому загарбники почав залучати студентів із медичних вишів Російської Федерації до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, до Токмака Запорізької області на 20-денний термін прибули студенти для проходження медичного стажування в бойових підрозділах.

Водночас загарбники продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим. Нещодавно в Олексіївці Херсонської області на території місцевої школи, росіяни облаштували польовий шпиталь. Там перебуває близько 25 військовослужбовців медичного персоналу для лікування окупантів з пораненнями різного ступеня важкості.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, тут перебуває понад 200 загарбників із пораненнями різного ступеня важкості.

На Луганщині вороги розмістили військовий шпиталь у школі, а на Донеччині більшість лікарень приймає лише російських військових. При цьому Загарбники бояться розгортати велику кількість шпиталів через страх, що місцеві передадуть координати ЗСУ.