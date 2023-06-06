Смілтенс закликав "називати речі своїми іменами" - що Росія є терористичною державою.

Глава латвійського парламенту Едвардс Смілтенс закликав світову спільноту подвоїти зусилля, щоб допомогти Україні витіснити Росію.

Про це йдеться у відеозверненні Смілтенса.

"Щодня, щогодини, щохвилини Росія окупує частину суверенної української землі, чинить там злочини та звірства. Сьогодні була ще одна демонстрація російського modus operandi. Навмисне руйнування Новокаховської дамби в Україні є актом екологічного тероризму. Ми всі повинні називати речі своїми іменами. Росія – терористична держава. Ми маємо подвоїти наші зусилля, щоб допомогти Україні витіснити Росію з усієї України. Якомога швидше і без застережень", - наголосив Смілтенс.

Він додав, що світ має також подвоїти зусилля щодо "забезпечення справедливості та відповідальності за всі злочини, вчинені, зокрема, вищим керівництвом Росії, шляхом створення спеціального міжнародного трибуналу та перенаправлення заморожених активів Росії на відновлення України".

Глава Саейми Латвії підкреслив, що останній терористичний акт Росії принесе гуманітарну катастрофу частині України та її населенню, а також усьому світу. Тому наша держава потребує нашої негайної допомоги - гуманітарної, політичної, економічної та військової.

"Усім цивілізованим націям, які цінують людське життя, необхідно об’єднатися, щоб зупинити жорстокий російський терор", - додав Смілтенс.

Нагадаємо, російські окупаційні війська уночі 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області почалася евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

Тим часом Європейський Союз готовий надати необхідну допомогу та гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків цієї влаштованої Росією катастрофи.