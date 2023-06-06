Окупанти незаконно вивезли роботи до анексованого Криму в листопаді 2022 року.

Херсонський художній музей ім.О.Шовкуненка розповів на Facebook про твори зі своєї колекції, присвячені будівництву Каховської ГЕС та вкрадені окупаційною владою.

“Свідоцтво подвійного злочину росіян. Викрадена музейна колекція та підрив Каховської ГЕС. На вкрадених творах херсонських художників зафіксовано будівництво зруйнованої вночі гідроелектростанції,” — йдеться у повідомленні.

Серед творів, викрадених з колекції Херсонського художнього музею російськими окупантами на початку листопада 2022 року була графічна робота Івана Ботька “Заливка шпунта на будівництві Каховської ГЕС” (1952), його ж картина “Будівництво шлюзу Каховської ГЕС” (1953) та графіка Бориса Лавриненка “На будівництві Каховської ГЕС”. Найвірогідніше місце їхнього перебування — Центральний музей Тавриди у Сімферополі.

Фото: facebook/art.museum.ks Іван Ботько. Заливка шпунта на будівництві Каховської ГЕС. 1952. Папір, олівець

Фото: facebook/art.museum.ks Іван Ботько. Будівництво шлюзу Каховської ГЕС. 1953. Полотно, олія

Фото: facebook/art.museum.ks Борис Лавриненко. На будівництві Каховської ГЕС. Картон, гуаш

В цілому з фондів та музеїв Херсона окупаційна влада вивезла більше 15 тис. експонатів.

Нагадаємо, наслідки підриву Каховської ГЕС загрожують архівному фонду України. Державний архів Херсонської області — під загрозою затоплення.