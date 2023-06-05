Павло Ар’є, Лєна Лягушонкова: Спілка театральних діячів анонсувала ІV Лабораторію Драматургії

Національна спілка театральних діячів України за підтримки Українського культурного фонду проведе ІV Лабораторію Драматургії. Про це повідомила пресслужба НСТДУ.

ІV Лабораторія з темою «Як говорити/писати про війну у драматургічних текстах» розпочнеться в липні і триватиме до кінця овтня 2023. Першим заходом стане резиденція, яка буде проходити з 2 по 8 липня в Івано-Франківську.

Кураторами цьогорічної Лабораторії стануть українські драматурги Павло Ар’є та Лєна Лягушонкова. Протягом Лабораторії учасники мають створити актуальні п’єси. Також захід має на меті налагодження співпраці між режисерами і драматургами та збільшення присутності сучасної української драматургії в театрах України та за кордоном.

Куратори планують розглянути наступні питання:

які теми варто / не варто порушувати і коли саме;

як фіксувати реальні історії та спілкуватися зі свідками;

що в тексті та постановці може ретравматизувати;

як говорити про війну в Україні і за кордоном, на великих і камерних сценах.

В рамках Лабораторії також заплановані консультації з військовим психологом, індивідуальна робота з кураторами над створенням текстів, перформативні читання нових п’єс.

Фото: НСТДУ Драматурги Лєна Лягушонкова та Павло Ар'є

До участі запрошують драматургів, які готові в рамках Лабораторії створити п’єси на тему російсько-української війни, та режисерів, котрі стануть партнерами драматургів і реалізують перформативні читання їхніх текстів. Буде відібрано 12 учасників: 6 драматургів та 6 режисерів (участь безкоштовна).

Лабораторія драматургії НСТДУ заснована 2019 року за ініціативи Голови НСТДУ Богдана Струтинського. Проєкт покликаний створювати сучасні професійні п’єси та сприяти їх сценічному втіленню.

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