3 червня Музей мистецтв ім.Варвари і Богдана Ханенків відкрив виставку Павла Макова «Фонтан виснаження». Це проєкт, який минулоріч представив український павільйон на Венеційській бієнале.

Фото: LB.ua

Центральний об’єкт проєкту, — інсталяція з 12 рядів мідних лійок, по яких циркулює вода, — виготовили на початку 2022 року в процесі підготовки до бієнале. Як розповіла на відкритті виставки Марія Ланько, яка разом із Лізаветою Герман та Борисом Флоненком курувала минулорічний український павільйон, тоді інсталяцію не вдалось вивезти у Венецію через початок повномасштабного вторгнення РФ. Тому у Венеції виготовили нову інсталяцію; а її перший варіант тепер експонований в Музеї Ханенків.

Фото: LB.ua Відкриття виставки "Фонтан виснаження". Юлія Ваганова, Павло Маков, Марія Ланько, Борис Філоненко

Крім інсталяції, на виставці демонструють супровідні матеріали: малюнки та фотографії, за якими можна зрозуміти шлях визрівання ідеї цього проєкту.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Павло Маков задумав «Фонтан виснаження» як об’єкт для міського простору в 1994 році. З того часу проєкт мав багато версій: малюнки, офорти, книжки,незакінчені моделі. “У 1990-х “Фонтан” символізував виснаження суспільної енергії, яке трапилось в Україні з відходом від Радянського Союзу, — розповів художник на відкритті виставки. — Після цього, з часом, він трансформувався та набував нових сенсів. У 2000-ні я відчував виснаження вже як роблему західного світу, і пізніше, вже на Венеційській бієнале, це значення збігалось із тим, що робиться навколо, із виснаженням людяності.”

4 червня о 14:00 в музеї пройде авторська екскурсія Павла Макова.

Виставка триватиме до 30 липня 2023.

Фото: LB.ua

Нагадаємо, в Українському домі триває перша виставка Музею сучасного мистецтва (UMCA) “Ти як?”. До експозиції увійшло понад 400 робіт сучасних українських художників.