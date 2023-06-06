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Наслідки підриву Каховської ГЕС загрожують архівному фонду України

Державний архів Херсонської області — під загрозою затоплення.

Наслідки підриву Каховської ГЕС загрожують архівному фонду України
Корпус Державного архіву Херсонської області (вул.Михайлівська) після обстрілів військ РФМихайлівський
Фото: facebook/Kherson.archives

Підрив військами РФ дамби Каховської ГЕС несе ризики для українських архівів. Про це повідомив голова Державної архівної служби України, історик Анатолій Хромов.

“Висока хвиля води загрожує підтопленням окремим районам міста Херсон, де дислокується багатостраждальний Державний архів Херсонської області (раніше частково пограбований та обстріляний російськими окупантами), — йдеться у повідомленні. — Один з корпусів знаходиться доволі близько від набережної Дніпра (250-300 метрів).”

Хромов також зазначив, що команда архівістів Херсонщини на чолі здиректоркою Держархіву Херсонської області Іриною Лопушинською завчасно провела релокацію документів з напівпідвальних сховищ, які могли би бути затоплені. Зараз архівісти перебувають на робочих місцях та моніторять ситуацію; за потреби, готові провести екстренну евакуацію решти документів.

“Водночас, ми не володіємо інформацією про стан архівних відділів на окупованому лівобережжі Херсонщини, “ — зазначив Хромов.

Сховище Державного архіву Херсонської області після пограбування окупаційною владою
Фото: Суспільне Херсон
Сховище Державного архіву Херсонської області після пограбування окупаційною владою

Державному архіву Херсонської області — понад сто років. До останнього часу він містив документи місцевого самоврядування (земства, губернії), окупаційного періоду Другої світової війни, повоєнного часу. Після повномасштабного вторгнення РФ окупаційна влада викрала з архіву документи XVIII-XIX століття, періоду започаткування Радянської влади та Другої світової, а також документи виконкомів.

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС поставив під загрозу сотні археологічних пам’яток. Зокрема, у зону затоплення потрапила Тягинська фортеця.

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