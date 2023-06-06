Унаслідок підриву Каховської ГЕС затоплення загрожує будинку-музею Поліни Райко

Будинок-музей художниці Поліни Райко, розташований в м. Олешки, перебуває під загрозою руйнування. Про це повідомив представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко, художник Семен Храмцов у коментарі для “Суспільне Культура”.

"Якщо вода підійде, то існує велика ймовірність, що будинок не витримає — він розташовується близько до води на вулиці Нижній, — зазначив Храмцов. — Навіть якщо вода не заллє, а просто заболотиться фундамент, то нічого хорошого [для музею] не буде".

Фото: facebook/polinaraikocom Будинок-музей Поліни Райко

Наразі вода дісталася іншої частини вулиці Нижньої. Ситуація біля будівлі музею поки що не критична.

Міністерство культури та інформаційної політики поки що не пропонує рекомендацій для культурних установ через руйнування Каховської ГЕС і можливе підтоплення міст і сіл. Про це МКІП повідомило в коментарі для “Суспільного”.

Поліна Райко — представниця аутсайдерського мистецтва; почала малювати в 69 років, зобразивши білого голуба на хвіртці. За кілька років вкрила малюнками всі поверхні свого будинку (стіни, ворота, паркан, літню кухню), а також могили родичів на кладовищі. Померла в 75 років, 15 січня 2004-го. Дослідники ставлять її творчість в один ряд з мистецтвом Марії Приймаченко та Катерини Білокур.

Фото: https://polinaraiko.com/ "Білий голуб" Поліни Райко

Для збереження будинку Райко у 2008 р. художник В’ячеслав Машницький створив Херсонський обласний благодійний фонд ім. Поліни Райко. До повномасштабного вторгнення в ньому проходили фестивалі, резиденції, зйомки фільмів. Наразі Олешки окуповані військами РФ. Під час окупації Херсонщини В’ячеслав Машницький зник безвісти.