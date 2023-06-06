Була задіяна вибухівка, дамба не була "стомлена", - ГУР про підрив Каховської ГЕС

Представник розвідки пояснив, що дамба була зруйнована, а не розвалилась сама.

Згідно з попередніми висновками, фахівці бачать, що Каховська гребля була підірвана.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує Суспільне.

Відповідаючи на запитання, чи є докази підриву, тому що дамба могла бути пошкоджена раніше і не витримати, Юсов сказав: “Сценарії можуть бути різні. Але висновки попередні: фахівці не бачать причин думати, що дамба “стомилася”. Є й інші чинники”.

На уточнююче запитання, чи є докази саме підриву, представник ГУР відповів: “Так. Була задіяна вибухівка”.

Сьогодні вночі російська армія підірвала Каховську ГЕС. Десятки населених пунктів затоплені, більшість з них – окуповані РФ.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня, обговорить підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.