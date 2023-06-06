Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
ГоловнаСуспільствоВійна

Була задіяна вибухівка, дамба не була "стомлена", - ГУР про підрив Каховської ГЕС

Представник розвідки пояснив, що дамба була зруйнована, а не розвалилась сама.

Була задіяна вибухівка, дамба не була "стомлена", - ГУР про підрив Каховської ГЕС
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Згідно з попередніми висновками, фахівці бачать, що Каховська гребля була підірвана. 

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує Суспільне.

Відповідаючи на запитання, чи є докази підриву, тому що дамба могла бути пошкоджена раніше і не витримати, Юсов сказав: “Сценарії можуть бути різні. Але висновки попередні: фахівці не бачать причин думати, що дамба “стомилася”. Є й інші чинники”.

На уточнююче запитання, чи є докази саме підриву, представник ГУР відповів: “Так. Була задіяна вибухівка”.

Сьогодні вночі російська армія підірвала Каховську ГЕС. Десятки населених пунктів затоплені, більшість з них – окуповані РФ. 

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня, обговорить підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies