Україна в центрі уваги Азії: про що говорили на саміті Шангрі-Ла

2–4 червня у Сінгапурі проходив масштабний безпековий форум «Діалог Шангрі-Ла». Захід слугує майданчиком для обговорення найважливіших питань у галузі оборони та безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. За даними організаторів, у форумі взяли участь понад 600 високопосадовців з 49 держав світу, серед них – міністр оборони України Олексій Резніков . Попри те, що зазвичай на саміті обговорюють виключно регіональні проблеми, Україна та війна, яку розв’язала Росія проти нашої держави, були одними з ключових тем. Це означає, що азійські держави вважають, що від протистояння в центрі Європи залежить і їхня майбутня безпека.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Україна в центрі уваги Азії

Україна цього разу дійсно була в центрі уваги. Чимало міністрів оборони та високопосадовців з європейських держав приїхали підтримати нашу державу, намагаючись переконати азійських колег виступити проти Росії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію та засудити дії РФ. «Це неймовірно небезпечно для всього світу: якщо Росія переможе, сигнал ревізіоністським силам у світі полягатиме в тому, що агресія та неспровоковане застосування військової сили є прийнятними та можуть бути успішними. Зокрема, й тут – в Індо-Тихоокеанському регіоні». Вочевидь, він натякав на Китай з огляду на принципову риторику Пекіна щодо тайванського питання та подальшу мілітаризацію Національно-визвольною армією Китаю (НВАК) акваторії Південнокитайського моря.

Не обійшлося і без неприємних сюрпризів: міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував черговий мирний план для врегулювання війни. Він має лише три пункти: перший – негайне припинення вогню обома сторонами; другий – встановлення демілітаризованої зони, де мають перебувати миротворчі сили ООН, причому Індонезія готова направити своїх представників туди; третій – за допомогою ООН організувати та провести референдум на «спірних територіях» (вірогідно, йдеться про окуповані Росією регіони України).

Фото: EPA/UPG міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто

За словами міністра, подібні заходи дають змогу вже понад 50 років підтримувати мир на Корейському півострові. Це висловлювання видається комічним, особливо зараз, коли КНДР розробляє та запускає балістичні ракети, готується до проведення ядерного випробування, що загрожує безпеці Корейської Республіки та інших держав регіону.

Хай там як, у МЗС України мирний план Індонезії розкритикували. Зокрема, речник міністерства Олег Ніколенко наголосив, що між Україною та РФ немає «спірних територій», на яких можна проводити референдуми, а окупація частини України є фактом, зафіксованим в офіційних документах ООН.

Олексій Резніков висловив думку, що індонезійський мирний план нагадує російський. «Нам потрібно виграти цю війну. Після цього ми вестимемо переговори з кремлівським режимом або новим лідером», – заявив він.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov Зустріч міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра оборони КНР генерала Лі Шанфу.

На полях саміту міністр Резніков мав зустріч із китайським колегою Лі Шанфу, який запропонував задіяти «всі можливі засоби» для завершення війни, а також пообіцяв розширити звʼязки військового керівництва КНР з Києвом. Про це повідомив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Як він розповів у коментарі агентству Bloomberg, після переговорів з китайською стороною Україна намагається поглибити розуміння Пекіна щодо ситуації, а Китай своєю чергою «готовий до комунікації та розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом».

Китайсько-американські відносини і Тайвань

Міністр оборони КНР виступив із доповіддю «Нова ініціатива Китаю в галузі безпеки». Він заявив, що Китаю та США необхідно врегулювати розбіжності належним чином, подолати труднощі та знайти правильний спосіб ладнати. За словами Лі Шанфу, міжнародне співтовариство закликає до міцних і стабільних китайсько-американських відносин і стурбоване будь-яким потенційним конфліктом чи конфронтацією, які стали б катастрофою для світу.

«Замість того, щоб провокувати блокову конфронтацію для власних інтересів, великі країни повинні враховувати інтереси всіх і вирішувати розбіжності через обміни та співробітництво», – зазначив він.

Фото: EPA/UPG Міністр оборони КНР під час форуму

Визнавши, що за останні кілька років китайсько-американські звʼязки досягли рекордно низького рівня, Лі Шанфу зазначив, що «світ досить великий для того, щоб країни, включаючи Китай і США, могли зростати разом». Правильний шлях до того, щоб Китай і Сполучені Штати ладнали одне з одним – це дотримання трьох принципів: взаємоповаги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва, зазначив міністр оборони Китаю.

На фоні цих миролюбних закликів той самий Лі Шанфу заявив, що «Тайвань – це китайська територія, а вирішення тайванського питання – це справа китайців, а втручання будь-яких зовнішніх сил є неприпустимим». Демократична прогресивна партія Тайваню, яка намагається досягти незалежності острова за підтримки зовнішніх сил, і зовнішні сили, які намагаються стримувати Китай за допомогою Тайваню, є найбільшими збурювачами спокою, що змінюють статус-кво в Тайванській протоці, передає заяву Лі Шанфу китайське інформагентство Сіньхуа. «Якщо хтось наважиться відокремити Тайвань від Китаю, у збройних сил Китаю не буде жодних сумнівів, вони не побояться жодного супротивника і рішуче захищатимуть державний суверенітет і територіальну цілісність, незалежно від того, яку ціну доведеться заплатити», – сказав він.

Фото: EPA/UPG

Ця заява, а також небезпечне зближення китайського та американського кораблів у Тихому океані говорять про загострення протистояння між двома країнами, а не про намагання покращити відносини та забезпечити стабільність у регіоні.

Виступаючи на брифінгу для журналістів, заступник начальника Об’єднаного штабу Центральної військової ради КНР генерал-лейтенант Цзін Цзяньфен заявив, що тайванське питання зачіпає базові інтереси Китаю і не терпить компромісів, акцентувавши увагу на повній готовності НВАК до рішучого захисту суверенітету, єдності та територіальної цілісності Китаю. Він також різко розкритикував США за те, що американська сторона розмиває суть принципу одного Китаю, зміцнюючи так звані офіційні обміни з Тайванем і потураючи сепаратистській діяльності, боротьбі за незалежність Тайваню, а також продаючи озброєння Тайбею.

Фото: EPA/UPG

Водночас очільник Пентагону Ллойд Остін застеріг Китай від воєнних дій проти Тайваню. «Конфлікт у Тайванській протоці матиме катастрофічні наслідки», – заявив він на конференції, наголосивши, що США відкидають «односторонню зміну статус-кво». При цьому він зазначив, що такий конфлікт не є неминучим у найближчій перспективі і Вашингтон сповнений рішучості захищати мир і безпеку в Тайванській протоці, яка така важлива для світового судноплавства.

Остін також висловив стурбованість через брак комунікації між США і Китаєм на тлі вкрай серйозного охолодження відносин. Відкриті комунікаційні канали особливо важливі для військових та політиків у сфері оборони, пояснив він і підкреслив, що саме час розпочати діалог. Говорячи про коротку зустріч з міністром оборони Китаю Лі Шанфу на полях конференції, Остін зазначив, що «потиск рук за вечерею не замінить дискусії про факти».

Напередодні саміту Лі Шанфу відмовився від двосторонньої зустрічі з американським візаві, не надавши офіційного розʼяснення причин.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: armyinform.com.ua

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Фото: EPA/UPG

Фото: twitter.com/oleksiireznikov Олексій Резніков та Ллойд Остін