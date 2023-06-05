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Німеччина ухвалить рішення щодо винищувачів для України через два тижні

"Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити", - сказав міністр оборони Борис Пісторіус.

Німеччина ухвалить рішення щодо винищувачів для України через два тижні
Фото: EPA/UPG

Через два тижні Німеччина ухвалить рішення щодо винищувачів для України, повідомляє DW.

Як заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, уряд його держави може переглянути свою позицію щодо можливих постачань сучасних західних винищувачів.

"Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", - сказав Пісторіус, перебуваючи в Індонезії.

За словами міністра, Німеччина має переосмислити свою політику останніх десятиліть. "Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на 3-5 мільярдів євро, я не повірив би", - зауважив Пісторіус. 

Він додав, що при цьому необхідно консолідувати всі держави світу, які хочуть і можуть захищати ґрунтований на правилах мир. Також Пісторіус наголосив, що під час поїздки країнами Індо-Тихоокеанського регіону та переговорів з представниками їхньої влади він наполягає на недоцільності негайного перемир'я у війні РФ проти України. На його думку, це означатиме успіх Росії. При цьому саме РФ могла б покласти край війні, вивівши з України всі війська, тому припинення постачання зброї Києву не є вирішенням конфлікту. 

"Україна - суверенна країна, і вона має вирішити, коли настане час для переговорів чи чогось ще. Це не залежить від нас", - додав Пісторіус. Німецький міністр зауважив, що йому вдається переконувати у цьому партнерів Німеччини в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання від Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon. 

Водночас ФРН не планує постачати нашій державі далекобійні ракети Taurus.

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