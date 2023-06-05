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США застосували санкції щодо росіян, причетних до дестабілізації ситуації у Молдові

Ці особи пов'язані з російською розвідкою.

США застосували санкції щодо росіян, причетних до дестабілізації ситуації у Молдові
Фото: Наша Нива

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) додало до санкційного списку сімох осіб, пов'язаних із російською розвідкою, котрі займалися дестабілізацією ситуації в Молдові.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Також сюди включили одну юридичну особу, яка належить/контролюється одним із росіян.

"Суб'єкти зловмисного впливу ... є частиною великої глобальної інформаційної операції, пов'язаної з Російською Федерацією, яка спрямована на Україну і держави, що межують з Україною, зокрема, Молдову, балканські країни, Європейський Союз, Велику Британію та США. Ці особи провокували, навчали та керували групами в демократичних країнах, які проводять антиурядові протести, мітинги, марші та демонстрації", - зазначили у відомстві.

Декілька фігурантів підтримують зв'язки з російськими спецслужбами з таких питань як планування, кадрове забезпечення та фінансування діяльності групи.

У список потрапили лідер угруповання, який організував змову з метою дестабілізації уряду Молдови на початку 2023 року, Костянтин Сапожніков, а також Юрій Маколов (займався матеріально-технічним забезпеченням змови), Гліб Хлопонін (брав участь у зборі інформації про безпеку різних урядових будівель у Молдові), Світлана Бойко (одна з керівниць угруповання, яка курувала фінансування групи), Олексій Лосєв (вів розвідку у Молдові щодо змови. Водночас він володіє майстернею з виробництва керамічних ліхтарів Perko Julleuchter, яка теж потрапила під санкції США), Василь Громовіков (причетний до фінансування змови), Ганна Травнікова (брала участь в операціях шкідливої групи впливу, націлених на іноземну аудиторію; спільно з Бойком займалася просування проросійських наративів для аудиторії в багатьох країнах, серед яких були і США).

Нагадаємо, в лютому Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові. Тоді молдовська спецслужба підтвердила, що Україна передала інформацію про намагання Росії дестабілізувати ситуацію. За словами президентки Молдови Маї Санду, Росія планує держпереворот у країні, використовуючи для цього протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою.

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив глибоку стурбованість такими діями Росії проти Молдови.

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