Латвія передала Україні ще 66 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

У березні Україна також отримала 18 машин.

Латвія передала Україні 66 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв.

Про це повідомило видання Delfi.

Зазначається, що це дані на 1 червня.

Поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють передавати конфісковані у п'яних водіїв авто у власність українського уряду, було ухвалено у Латвії у лютому цього року.

Рішення про передачу автомобілів у кожному випадку ухвалює уряд. Конфісковані машини зберігаються на стоянках Держагентства постачання по всій Латвії, потім виставляються на аукціон Служби державних доходів.

Нагадаємо, на початку березня Латвія передала Україні перші вісім автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. А пізніше – ще 18 автомобілів.