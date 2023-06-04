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Причиною залізничної катастрофи в Індії, в якій загинуло 275 людей, була помилка в системі сигналізації

Експрес врізався в товарний потяг, завантажений залізною рудою.

Причиною залізничної катастрофи в Індії, в якій загинуло 275 людей, була помилка в системі сигналізації
Фото: Twitter/

Причиною залізничної катастрофи в Індії, в якій загинуло 275 людей і сотні отримали поранення, була помилка в системі сигналізації, яка направила поїзд на колії, зайняті вантажним потягом. 

Про це заявили представники індійської влади, інформує Associated Press.

Попереднє розслідування показало, що швидкісний потяг отримав сигнал рухатися головною лінією, проте потім сигнал змінився і система управління вивела поїзд на сусідню кільцеву лінію, де він врізався в товарний потяг, завантажений залізною рудою.

Через зіткнення вагони заблокували паралельні шляхи, що призвело до катастрофи експресу, що йшов по них. У потягах, що зазнали краху, знаходилися 2296 осіб. Слідчі вважають, що поїзди не перевищували швидкість, і головною причиною аварії є невірні сигнали системи керування рухом. 

Нагадаємо, що в індійському штаті Одіша 2 червня трапилася масштабна залізнична катастрофа - надшвидкий експрес Howrah, що курсує з Бенґалуру до Говри, зіткнувся з експресом Coromandel Express, який курсує з Колкати до Ченнаю. Місцева влада називає аварію найбільш смертоносною за останні два десятиліття.

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