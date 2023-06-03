Після виборів зовнішній курс Словаччини може стати подібним до політики Орбана, - Чапутова

Це може послабити підтримку України.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після парламентських виборів зовнішня політика її країни може перетворитися на подібну до політики угорського прем'єра Віктора Орбана.

Про це інформує Politico.

За її словами, це може послабити підтримку України.

"Словаччина переживає дуже складний період. Я бачу не лише поляризованість, а й фрагментованість нашого суспільства", – сказала Чапутова.

Президентка також заявила, що стурбована поширенням дезінформації в країні.

Дострокові парламентські вибори призначені у Словаччині на 30 вересня. Згідно з опитуваннями, лідирує популістська партія Smer-SD, яку очолює проросійський експрем'єр Роберт Фіцо. Він виступає за припинення допомоги Україні.

Нагадаємо, що 7 травня виконувач обов'язків прем'єра Словаччини Едуард Гегер звернувся до президентки Зузани Чапутової з проханням про відставку.