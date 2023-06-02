​Подальша оборонна допомога Україні залежить від її потреб восени, - естонський міністр оборони

Естонія ще має зброю для нашої держави.

Подальша оборонна допомога Україні залежатиме від її успіхів влітку і потреб восени.

Про це заявив естонський міністр оборони Ханно Певкур, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Естонія ще має зброю для нашої держави, поки незрозуміло, що саме і в яких обсягах доведеться передавати в майбутньому.

Певкур також повідомив, що найближчим часом Україна отримає ще один польовий шпиталь, продовжиться і навчання українських військовослужбовців.

"Необхідне озброєння для майбутнього контрнаступу союзники вже поставили Україні. Зараз швидше йде підготовка до надання допомоги восени", – сказав естонський міністр.

Певкур додав, що про необхідні озброєння для України планують обговорити на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться за два тижні.

Нагадаємо, сьогодні у Київ прибув з візитом президент Естонії Алар Каріс.

Минулого місяця Естонія закликала запланувати конкретні кроки щодо приєднання України до НАТО.