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У Київ прибув з візитом президент Естонії

Зокрема, Алар Кларіс провів зустріч із Володимиром Зеленським.

У Київ прибув з візитом президент Естонії
Фото: скріншот відео

Сьогодні, 2 червня, у Київ прибув з візитом президент Естонії Алар Каріс.

Про це повідомляє пресслужба президента Володимира Зеленського

“Вітаю в Києві Президента Естонії Алара Каріса. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку!” – йдеться в повідомленні. 

Попередній візит до України естонський президент здійснив у квітні цього року, разом із колегами з Польщі, Латвії та Литви. 

Нагадаємо, у травні Естонія закликала запланувати конкретні кроки щодо приєднання України до НАТО. У Таллінні закликали передати Україні запрошення на приєднання. 

У квітні міністри держав Північної Європи та Балтії висловилися за створення спецтрибуналу і збільшення обсягів боєприпасів для України. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом відзначив досягнення України у реформуванні кримінального правосуддя.

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