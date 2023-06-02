Сьогодні, 2 червня, у Київ прибув з візитом президент Естонії Алар Каріс.

Про це повідомляє пресслужба президента Володимира Зеленського.

“Вітаю в Києві Президента Естонії Алара Каріса. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку!” – йдеться в повідомленні.

Попередній візит до України естонський президент здійснив у квітні цього року, разом із колегами з Польщі, Латвії та Литви.

Нагадаємо, у травні Естонія закликала запланувати конкретні кроки щодо приєднання України до НАТО. У Таллінні закликали передати Україні запрошення на приєднання.

У квітні міністри держав Північної Європи та Балтії висловилися за створення спецтрибуналу і збільшення обсягів боєприпасів для України. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом відзначив досягнення України у реформуванні кримінального правосуддя.