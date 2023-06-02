Президенти поспілкувалися під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Азербайджану Ільхамом Алієвим під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові.

Про це йдеться на сайті українського президента.

Зеленський подякував Алієву за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та підтримку в межах міжнародних організацій, зокрема під час голосувань за резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Він також відзначив усебічну гуманітарну допомогу, надану Азербайджаном.

“Ми високо цінуємо участь Азербайджану у відновленні інфраструктурних об'єктів у Київській області. Сподіваємося на допомогу в подальшій відбудові України. У повоєнний період розраховуємо на активну участь Азербайджану в інвестиційних проектах в Україні”, – сказав він.

Фото: Сайт президента

Зеленський висловив сподівання на активне залучення Азербайджану до підтримки української формули миру.

Раніше Зеленський спілкувався із азербайджанським колегою телефоном у лютому, президенти обговорили взаємодію на міжнародних майданчиках.

Зазначимо, однією з цілей російського вторгнення до України було затвердження регіонального домінування Росії, але війна привела до протилежного ефекту. Азербайджан, зокрема, підписав торік у липні угоду про подвоєння експорту газу до ЄС до 2027 року. Євроблок заявив, що допоможе профінансувати прямий кабель живлення від Азербайджану та сусідньої Грузії до країн-членів ЄС через Чорне море, з можливістю згодом з’єднати Україну та Молдову.