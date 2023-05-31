Зеленський призначив Кіпера головою Одеської ОВА

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Одеської обласної адміністрації. Ним став прокурор Києва Олег Кіпер.

Про це йдеться в указі президента № 312/2023.

«Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації», — зазначається в документі.

Олег Кіпер почав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Працював на Одещині, в Івано-Франківській області, останні роки – у Києві. Був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича.

У 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону «Про очищення влади». Однак Кіпер через суд домігся рішення, що його люстрація була «безпідставною».

11 вересня 2020 року Олег Кіпер був призначений на посаду керівника Київської міської прокуратури.

Журналісти проєкту "Схеми" у лютому з'ясували, що Кіпер на новорічно-різдвяні свята їздив у відпустку за кордон – де загалом провів 10 днів. Він виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023.

У коментарі журналістам головний прокурор Києва підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку, пояснивши це «сімейними обставинами», але відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки «його дружина влітку змінила російське громадянство на українське».

Однак як повідомляють “Схеми”, російський паспорт дружини Олега Кіпера, Ірини Кіпер, все ще чинний. Він відсутній у переліку недійсних паспортів на сайті МВС Росії.

Також Ірина Кіпер має російський індивідуальний номер платника податків, який прив’язаний до паспорту. Це журналістам підтвердили через сайт російської Федеральної податкової служби.

Нагадаємо, що у березні 2023 року з посади голови Одеської ОДА було звільнено Максима Марченка.

Уряд у вівторок, 30 травня, погодив призначення Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації.