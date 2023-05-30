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Продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною, - Зеленський

Російський терор має програвати щодня й щоночі.

Продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Укриття у містах мають бути доступними, люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною. Російський терор має програвати щодня й щоночі, у кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватися провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки – довгострокової”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський сьогодні спілкувався з канцлером Німеччини Шольцом, зокрема про ППО. Перед важливими міжнародними заходами, що відбудуться вже дуже скоро, Україна та Німеччина виходять на спільні позиції та рішення. 

“Говорив із представниками потужної британської оборонної компанії BAE Systems. Це справді масштабний виробник зброї – тієї зброї, яка нам необхідна зараз та яка буде необхідна нам і надалі для гарантування безпеки нашої держави та всього регіону. Працюємо над створенням в Україні відповідної бази для виробництва й ремонту. Йдеться про широкий спектр зброї: від танків до артилерії”, - запевнив Володимир Зеленський.

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Сьогодні ж президент України зустрівся з делегацією одного з провідних світових аналітичних центрів, американської Атлантичної ради. Поінформував їх про наші основні оборонні потреби станом на зараз, на цей час у протистоянні.

Зеленський наголосив, що ми незмінно наближаємося до отримання нашими воїнами сучасних винищувачів. 

“Зараз, саме в Україні, на нашій землі, у нашому небі вирішується, чи збережуть свобода й цивілізованість – глобальне лідерство у цьому столітті. Вирішується нами, разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма нашими союзниками й партнерами”, - наголосив голова держави.

Нагадаємо, уночі 30 травня РФ вчинила четверту за дві доби повітряну атаку на Київ. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння збитих безпілотників. Вибухи лунали у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Печерському районах. Внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку загинула людина, є поранені.

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