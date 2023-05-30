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Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів, - голова МЗС Великобританії

Таким чином Україна підриває здатність Росії застосовувати силу в самій Україні.

Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів, - голова МЗС Великобританії
Фото: ЕРА/UPG

На думку МЗС Великобританії, законні військові цілі за межами власного кордону є частиною самооборони України, і Великобританія повинна це визнати.

Про це повідомляє CNN.

“Україна справді має законне право захищатися. Звичайно, вона має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії застосовувати силу в самій Україні", - сказав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

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Він наголосив, що не має жодної оцінки атак безпілотників у Москві . 

Водночас, речник Ради національної безпеки США підкреслив, що Сполучені Штати не підтримують напади в Росії.

Нагадаємо, у Росії вранці 30 травня заявили про "атаку безпілотників" на Москву. Місцева влада заявила про збиття пʼяти літальних апаратів на підльоті до російської столиці. У російському міністерстві оборони сказали, що загалом було вісім БпЛА, з них пʼять збили з "Панцир-с", але неофіційні дані росіян свідчать, що їх нібито було близько 30. 

Пізніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат назвав атаку безпілотних літальних апаратів по столиці РФ Москві у вівторок російськими внутрішніми проблемами.

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