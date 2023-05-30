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Італія обіцяє Україні новий пакет військової допомоги

Це буде сьоме постачання військової техніки.

Італія обіцяє Україні новий пакет військової допомоги
Гвідо Крозетто (оборона)
Фото: EPA/UPG

Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Його вміст поки лишається таємним.

Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, інформує la Repubblica.

"Готується новий пакет озброєнь для України. Це сьома поставка військової техніки до Києва", - йдеться у заяві.

Міністр повідомив про це під час засідання парламентського комітету з безпеки.

Однак що саме увійде до нового пакету допомоги невідомо, оскільки італійські чиновники поки вирішили залишити цю інформацію таємною.

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Нагадаємо, що 18 травня Крозетто заявив, що Італія навчатиме українських військових у школах та на військових об'єктах на своїй території.

Під час візиту до Італії Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах з лідерами цієї країни досягнуто суттєвих рішень щодо захисту українського неба. А голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні наголосила, що її держава робить ставку на перемогу України та продовжуватиме надавати військову підтримку.

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