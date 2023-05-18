Італія навчатиме у себе українських військових

Також держава долучиться до європейської ініціативи з підготовки українських солдатів.

Італія навчатиме українських військових у школах та на військових об'єктах на своїй території.

Про це повідомив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто, передає ANSA.

Крім того, країна долучиться до навчальних програм ЄС-Україна у Бельгії, Польщі та Німеччині.

Наразі італійське оборонне відомство розглядає можливість участі в європейській ініціативі щодо навчання українських солдатів. За словами Крозетто, "штабний персонал відправлять до командування в Брюсселі, Польщі та Німеччині". Також Міноборони Італії запропонує спеціалізовані навчальні модулі.

Нагадаємо, під час візиту до Італії Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах з лідерами цієї країни досягнуто суттєвих рішень щодо захисту українського неба. А голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні наголосила, що її держава робить ставку на перемогу України та продовжуватиме надавати військову підтримку.