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Італія навчатиме у себе українських військових

Також держава долучиться до європейської ініціативи з підготовки українських солдатів.

Італія навчатиме у себе українських військових
Італійський міністр оборони Гвідо Крозетто
Фото: EPA/UPG

Італія навчатиме українських військових у школах та на військових об'єктах на своїй території.

Про це повідомив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто, передає ANSA.

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Крім того, країна долучиться до навчальних програм ЄС-Україна у Бельгії, Польщі та Німеччині.

Наразі італійське оборонне відомство розглядає можливість участі в європейській ініціативі щодо навчання українських солдатів. За словами Крозетто, "штабний персонал відправлять до командування в Брюсселі, Польщі та Німеччині". Також Міноборони Італії запропонує спеціалізовані навчальні модулі. 

Нагадаємо, під час візиту до Італії Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах з лідерами цієї країни досягнуто суттєвих рішень щодо захисту українського неба. А голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні наголосила, що її держава робить ставку на перемогу України та продовжуватиме надавати військову підтримку.

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