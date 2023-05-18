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Папа Франциск хоче направити своїх представників до Зеленського і Путіна, щоб домогтися миру

До Києва має поїхати очільник єпископату Італії, а до Москви - глава департаменту Східних Церков.

Папа Франциск хоче направити своїх представників до Зеленського і Путіна, щоб домогтися миру
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Папа Римський Франциск хоче направити своїх представників світу до президентів України та Росії, щоб спробувати домогтися припинення вогню у війні, передає Reuters із посиланням на Il Sismografo.

План полягає в тому, щоб очільник єпископату Італії кардинал Маттео Марія Зуппі вирушив до Києва для переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським, а глава департаменту Східних Церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті поїхав до Москви для зустрічі із Володимиром Путіним.

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Видання зазначає, що обидва президенти погодилися зустрітися з папськими представниками.

Прес-секретар Ватикану Маттео Бруні заявив, що не має коментарів з приводу такої інформації. Але нагадав нещодавні слова держсекретаря Ватикану кардинала П'єтра Пароліна про те, що "настав момент виступити з ініціативою щодо встановлення справедливого світу в Україні".

Джерело агентства в дипломатичних колах повідомило, що поки що нічого не "конкретно".

Якщо представників папи Франциска таки відправлять до Києва та Москви, то це буде жест, аналогічний жесту покійного папи Івана Павла II. Останній  у 2003 році відправив своїх представників до Вашингтона та Багдада в безуспішній спробі перешкодити початку війни в Іраку.

Нагадаємо, минулого місяця Понтифік заявив, що триває миротворча місія для припинення війни в Україні. У Києві заявили, що нічого про це не знають. Згодом державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін висловив упевненість, що миротворча місія Ватикану щодо війни Росії в Україні таки відбудеться.

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