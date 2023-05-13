Є важливі рішення щодо захисту нашого неба, - Зеленський

Також Зеленський і Мелоні обговорили українську формулу миру.

Президент Володимир Зеленський в Італії заявив, що на переговорах з лідерами цієї країни досягнуто суттєвих рішень щодо захисту українського неба.

Про це він сказав на спільному брифінгу з очільницею уряду Італії Джорджею Мелоні, інформує Liga.

"Ми обговорили нашу військову співпрацю. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", – сказав Зеленський.

Також сторони обговорили українську формулу миру. Мелоні висловила підтримку пропозиції українського президента.

Крім того, за словами Зеленського, у розмові він торкнувся питання євроінтеграції України, "рішень, які ми очікуємо цього року".

"Україна реалізує рекомендації Єврокомісії обов'язково, попри війну", – сказав президент.

Він додав, що Україна сподівається на схвалення Європейською Радою рішення про початок переговорів щодо вступу вже цього року.

Щодо відносин України з НАТО президент сказав, що Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі "визначення алгоритму приєднання України до Альянсу, чіткого розуміння гарантій безпеки для нас на час до вступу в НАТО".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою. Зокрема, президент подякував за комплексну допомогу, яку Україна отримує від Італії.

Також у Римі Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.