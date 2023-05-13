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На Хмельниччині кількість пошкоджень через удар 13 травня є найбільшою від початку війни

Попри удар в обласному центрі працює критична інфраструктура.

На Хмельниччині кількість пошкоджень через удар 13 травня є найбільшою від початку війни
Фото: Суспільне Хмельницький

Загальна кількість пошкоджень, спричинених російською атакою, у Хмельницькому та області є найбільшою від початку війни з Росією.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

"Приліт був в одній із сусідніх з обласним центром громад - Хмельницького району, але Хмельницька громада серйозно відчула його наслідки. В нас величезна кількість пошкоджень, якщо брати загальну ситуацію, то це найбільші пошкодження і від початку війни з 2014 року, і від 24 лютого 2022 року. Мова йде про пошкодження і в самому місті, і в селах нашої громади. Кількість постраждалих уже наближається до 30. Але ступінь їхніх поранень не тяжкий", - сказав мер.

Він додав, що рахунок пошкоджених об'єктів іде на сотні. Тільки навчальних закладів - профтехосвіти, дитсадків, шкіл - близько 30. Також є багато пошкоджених закладів культури, адміністративних, комерційних будівель, сотні житлових будинків.

Однак при цьому після ворожого обстрілу в обласному центрі працює критична інфраструктура. Є водопостачання, електрика, працює транспорт.

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Нагадаємо, що 13 травня російські окупанти обстріляли Хмельниччину. Було влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району.

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