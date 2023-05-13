СБУ викрила колишнього міністра освіти Табачника на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова
СБУ викрила колишнього міністра освіти Табачника на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя до реанімації потрапив один із жителів

Росіяни накрили місто вогнем з артилерії.

Російські окупанти обстріляли з артилерії місто Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За його словами, у результаті обстрілу постраждав 57-річний житель, який перебував у своїй автівці. "Нині він у важкому стані госпіталізований до реанімації", - додав Лисак.

Крім того, в Нікополі пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, декілька господарчих споруд. Також понівечені гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовують співробітники ДСНС.

Нагадаємо, нині двоє людей отримали поранення через обстріл Харківщини. Також є потерпілий через удар росіян по Гуляйполю Запорізької області. А внаслідок атаки дронами по Хмельниччині станом на 12.38 було відомо про 21 пораненого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies