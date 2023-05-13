Російські окупанти обстріляли з артилерії місто Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у результаті обстрілу постраждав 57-річний житель, який перебував у своїй автівці. "Нині він у важкому стані госпіталізований до реанімації", - додав Лисак.

Крім того, в Нікополі пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, декілька господарчих споруд. Також понівечені гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовують співробітники ДСНС.

Нагадаємо, нині двоє людей отримали поранення через обстріл Харківщини. Також є потерпілий через удар росіян по Гуляйполю Запорізької області. А внаслідок атаки дронами по Хмельниччині станом на 12.38 було відомо про 21 пораненого.