ЗСУ просунулись у Бахмуті на відстань до двох кілометрів, - Череватий

Українські воїни за 12-13 травня просунулись у Бахмуті углиб територій ворога на відстань до 2 км.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"За вчора українським військам вдалося просунутися вглиб ворога від 250 метрів до півтора кілометра вглиб. За сьогодні нашим підрозділам на деяких ділянках вдалося пройти на глибину до трьохсот метрів і також постійно завдавати ударів по ворогу, щоб знищувати живу силу та техніку", - сказав він.

Череватий повідомив, що за цю добу ворог 426 разів обстріляв наші позиції ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню. Наніс 12 авіаударів. При цьому українські воїни знищили 127 окупантів і 171 поранили. Також було знищено 3 танки, 2 станції радіоелектронної боротьби і 8 складів з боєприпасами.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у Бахмуті після розгрому російських підрозділів 72-ої бригади.

Днями стало відомо, що 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ під час наступальних дій у Бахмуті розгромила підрозділи 72-ої російської бригади. Фактично повністю знищені дві роти цієї бригади, розбита бригадна розвідка.

Згодом командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів.