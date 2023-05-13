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На Херсонщині за минулу добу загинуло двоє мирних жителів

Окупанти 88 разів обстріляли населені пункти області.

На Херсонщині за минулу добу загинуло двоє мирних жителів
Кізомис
Фото: Херсонська ОВА

Двоє мирних жителів загинули, ще четверо дістали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсонської області 12 травня.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російські окупанти 88 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської області. Випустили 445 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, безпілотників та авіації. Херсон ворог атакував 15 разів, випустивши по місту 49 снарядів. Влучили в будівлю і територію навчального закладу. Також російські військові вдарили по житлових кварталах населених пунктів області та будівлі сільради в Білозерській громаді", - йдеться в повідомленні.

За даними Херсонської міськради, поранено одного мирного жителя.

"Уражені - Херсон, Садове, Придніпровське, Інженерне, Антонівка. Також було здійснено нічний обстріл Херсона. Крім того, обстріляно острівну і лівобережну берегову частину Херсонської ТГ (дачні ділянки)", - йдеться в повідомленні.

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12 травня повідомлялось, що у Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок, загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано. Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку.

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