На Херсонщині сьогодні внаслідок ворожого обстрілу загинули дві жінки

Ще дві жінки отримали поранення.

На Херсонщині сьогодні, 12 травня, внаслідок ворожого обстрілу області загинули дві жінки.

Про це повідомляє обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 травня 2023 року війська РФ вчергове почали обстрілювати місто Херсон та населенні пункти області.

У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок, загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано.

Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку.

В обласному центрі російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Потерпілих наразі не встановлено. Дані уточнюються.

Пошкоджено будинки, господарські споруди, будівля сільради, автомобіль.

Нагадаємо, ворог продовжує обстрілювати цивільні об’єкти по всій Україні. Так, сьогодні на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув робітник ферми у прифронтовому селі.