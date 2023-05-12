У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Близько 610 окупантів і чотири танки: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу
Близько 610 окупантів і чотири танки: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
Богуслаєв наказав вивести з ладу гелікоптер, якого потребували бійці ГУР під час війни, – "Схеми"
Богуслаєв наказав вивести з ладу гелікоптер, якого потребували бійці ГУР під час війни, – "Схеми"
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
Командування приховує інформацію про втрати ЗСУ, але всі цифри фіксуються, – президент
Командування приховує інформацію про втрати ЗСУ, але всі цифри фіксуються, – президент
ГоловнаСуспільствоПодії

У Маріуполі невідомі “декомунізували” встановлений окупантами пам'ятник Леніну

Пам'ятник був встановлений у Міському саду після окупації міста.

У Маріуполі невідомі “декомунізували” встановлений окупантами пам'ятник Леніну
Фото: скріншот відео

У Маріуполі невідомі “декомунізували” встановлений окупантами пам’ятник Леніну. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. 

“У Маріуполі невідомі розбили погруддя російського вождя, яке було встановлено у Міському саду після окупації міста. Відповідне відео зняли місцеві жителі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на початку 2023 року на алеї у Міському саду окупанти вирішили встановити на постамент бюст Леніна, хоча його там ніколи не було. 

Нагадаємо, нещодавно міністр культури України заявив, що радянський герб на Батьківщині-матері в Києві замінять на тризуб. Зараз готується проектна документація.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies