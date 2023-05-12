Пам'ятник був встановлений у Міському саду після окупації міста.

У Маріуполі невідомі “декомунізували” встановлений окупантами пам’ятник Леніну.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

“У Маріуполі невідомі розбили погруддя російського вождя, яке було встановлено у Міському саду після окупації міста. Відповідне відео зняли місцеві жителі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на початку 2023 року на алеї у Міському саду окупанти вирішили встановити на постамент бюст Леніна, хоча його там ніколи не було.

Нагадаємо, нещодавно міністр культури України заявив, що радянський герб на Батьківщині-матері в Києві замінять на тризуб. Зараз готується проектна документація.