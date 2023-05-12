Президент збирав засідання Ставки: доповідали Залужний, Сирський та командувачі інших ОСУВ

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Доповідав, зокрема, командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках.

Про це президент повідомив у Telegram. Він додав, що доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в оперативно-стратегічному угрупованні "Таврія".

За словами Зеленського, ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем.

"Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад. Були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишіна. Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", – додав президент.

Попереднє засідання Ставки відбулось чотири дні тому.

Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті, плани окупантів та наслідки нещодавніх атак. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ розповіли про перебіг бойових дій.