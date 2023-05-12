У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Близько 610 окупантів і чотири танки: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу
Близько 610 окупантів і чотири танки: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
Богуслаєв наказав вивести з ладу гелікоптер, якого потребували бійці ГУР під час війни, – "Схеми"
Богуслаєв наказав вивести з ладу гелікоптер, якого потребували бійці ГУР під час війни, – "Схеми"
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
Командування приховує інформацію про втрати ЗСУ, але всі цифри фіксуються, – президент
Командування приховує інформацію про втрати ЗСУ, але всі цифри фіксуються, – президент
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент збирав засідання Ставки: доповідали Залужний, Сирський та командувачі інших ОСУВ

Визначили першочергові потреби та ознайомились із темпами комплектування технікою. 

Президент збирав засідання Ставки: доповідали Залужний, Сирський та командувачі інших ОСУВ
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Доповідав, зокрема, командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. 

Про це президент повідомив у Telegram. Він додав, що доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в оперативно-стратегічному угрупованні "Таврія". 

За словами Зеленського, ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем. 

"Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад. Були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишіна. Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", – додав президент. 

Попереднє засідання Ставки відбулось чотири дні тому. 

Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті, плани окупантів та наслідки нещодавніх атак. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ розповіли про перебіг бойових дій. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies