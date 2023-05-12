Росіяни поранили двох людей в Чернігівській області, за добу били по ще восьми регіонах

По Чернігівській області росіяни минулої доби стріляли пʼять разів. Били ракетами із вертольота, мінометами, артилерією та керованими авіабомбами по Новгород-Сіверському району. У двох прикордонних селах пошкоджені чотири приватних будинки, поранень зазнали двоє місцевих жителів, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській вночі та вранці росіяни двічі били мінометами. Стріляли по населених пунктах Миропільської та Новослобідської громад. Минулося без уражень. Учора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано понад 80 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Юнаківської, Білопільської, Миколаївської, Великописарівської громад. Зноб-Новгородська громада: росіяни били з мінометів, внаслідок обстрілу зруйновано міст на автошляху місцевого значення. Пошкоджено два приватні житлові будинки.

У Запорізькій 24 міста і села постраждали від ворожих ударів. Серед них Оріхів, Гуляйполе, Кам'янське, Степногірськ, Омельник, Павлівка, Новоданилівка, Залізничне. Ворог здійснив 95 обстрілів: 87 артилерійських, три атаки з БпЛА, два авіаційних, два з ракетних систем залпового вогню та один ракетний удар. Зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Люди вціліли.

У Дніпропетровській ворог продовжує гатити по Нікопольському району, вчора бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Уночі росiйська армiя чотири рази цiлила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нiкополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади. Ворог гатив з важкої артилерiї. Загиблих та постраждалих немає. Iнформацiя щодо наслiдкiв уточнюється.

У Луганській області протягом 11 травня ворожих обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка. Авіаційних ударів ворог завдав по Греківці та Білогорівці. Основні бої продовжують точитися у Серебрянському лісництві, але ворог там успіху не має. Усього за добу противник здійснив 96 обстрілів (417 снарядів). Тиск на місцеве населення росіяни посилюються щодня. У Сватовому у тих, хто відмовлявся від ворожого паспорту, вираховували із заробітної плати 30%.

У Харківській на Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук. На Куп’янському напрямку обстрілів противника зазнали Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Табаївка. У Великому Бурлуці Куп'янського району пошкоджені торгові павільйони на ринку та щонайменше сім приватних житлових будинків, будівлі суду та ліцею, знищено приватні авто та транспорт КП "Водоканал", сталася пожежа. Поранень зазнали та були госпіталізовані 16-річна дівчина та жінки 43 та 62 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Внаслідок артобстрілу Вовчанська пошкоджено приватний житловий будинок. Поранення зазнала та була госпіталізована 88-річна жінка.

У Донецькій росіяни здійснили 30 обстрілів, застосувавши ЗРК "С-300", авіаудар бомбою з модулем планування та корекції (тип авіабомби не встановлено), ще один авіаудар (тип ракети не встановлено), РСЗВ "Град", "Смерч", міномет, артилерію. Постраждали Костянтинівка, Слов’янськ, Часів Яр, Краматорськ, Торецьк, Курахове, Авдіївка, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Діброва, Дружба, Новоселівка Перша, Уманське, Ясногірка. Пошкоджено 44 житлових будинки (з них 13 – багатоквартирних), офісне приміщення, кінотеатр, чотири цивільних автомобілі, шість гаражів, мотоцикл, два цеха ПАТ "Енергомашспецсталь", спортзал, пʼять господарчих споруд, два магазини. За добу на Донеччині одна цивільна людина загинула, 12 поранених.

У Миколаївській сьогодні зранку ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора внаслідок ворожих ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади пошкоджено два житлових будинки. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу противник здійснив 80 обстрілів (339 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (12 снарядів). У полі поблизу села Благодатне Чорнобаївської громади двоє чоловіків натрапили на російську міну. Через детонацію одна людина загинула, друга отримала легкі поранення. Під ударом ворога опинилася Одрадокам'янка Тягинської територіальної громади. Внаслідок обстрілу подружжя пенсіонерів отримали поранення та були доправлені до лікарні. У результаті ворожого обстрілу Ромашкового Білозерської громади поранення середньої тяжкості отримала жінка. У Херсоні окупанти поцілили в територію комунального транспортного підприємства. Через ворожий обстріл пошкоджено дах будівлі та тролейбус. Також російська артилерія вдарила по будівлі Херсонської багатопрофільної гімназії № 20. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа, котру ліквідували рятувальники. Минулося без постраждалих. Також ворог поцілив у будівлю лікарні, територію та споруди двох підприємств критичної інфраструктури у Херсоні. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, четверо дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 88 осіб.

Нагадаємо, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.