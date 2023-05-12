Росіяни брешуть про нестачу зброї у Бахмуті, щоб виправдати свої поразки, – Маляр

У російському інформпросторі є чисельні повідомлення про нібито нестачу зброї у російських військових у Бахмуті. Ця інформація не відповідає дійсності, таким чином ворог намагається виправдати свої поразки і втрати.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, Збройним силам вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.

"Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне. Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування", – розповідає Маляр.

Насправді ж реальна ситуація протягом тижня така, що попри наявність зброї:

ворогу не вдалось реалізувати свої плани;

ворог зазнав великих втрат у живій силі;

наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;

жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

Нагадаємо, вчора командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів. За його словами, такий результат – наслідок продуманої оборони на Бахмутському напрямку, завдяки якій вдається проводити ефективні контратаки.

Учора противник надалі зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де ЗСУ відбили 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.