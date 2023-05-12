В ISW вважають, що небезпека оточення значних українських сил у Бахмуті росіянами минула

Про це свідчить розподіл сил Міноборони РФ у поєднанні зі змінами в геометрії бойового простору.

Розгортання низькоякісних російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що Міноборони Росії значною мірою відмовилося від цілі оточення значної кількості українських сил у місті.

Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії, ймовірно, почало ширшу депріоритизацію зусиль у Бахмуті у січні 2023 року, припинивши вербування вагнерівців. Це, ймовірно, спонукало власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина посилити зусилля у Соледарі та Бахмуті та публічно поскаржитися на відсутність підтримки.

У квітні Пригожин заявив, що Міноборони Росії розгорнуло лише нерегулярні та деградовані підрозділи для утримання сил у Бахмуті.

“Розподіл сил МО в поєднанні зі змінами в геометрії бойового простору також свідчить про те, що небезпека російського оточення значних українських сил у Бахмуті, можливо, минула”, − зазначили в ISW.

“Вагнер”, ймовірно, продовжуватиме фронтові наступи на Бахмут, що дозволить українським силам проводити організований відхід із загрозливих районів у дрібнішому частковому охопленні, а не стикатися з великим оточенням.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не збирається здавати Бахмут і триматиме його стільки, скільки вважатимуть за необхідне військові.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів. За його словами, такий результат – наслідок продуманої оборони на Бахмутському напрямку, завдяки якій вдається проводити ефективні контратаки.