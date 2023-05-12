Головне за день. П’ятниця, 12 травня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут, 36 атак противника, ворожі обстріли, засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Яким запам’ятається 443-й день повномасштабної війни.

Поліцейські з військовослужбовцями спланували спецоперацію з порятунку дев’ятирічного хлопчика з села Хромове у Бахмутський громаді Донецької області.

Евакуйована родина була останньою з дитиною в Хромовому. Евакуаційні екіпажі вивезли з села дев’ятирічного Матвія з батьками та ще шістьох дорослих. Разом з людьми виїхала кішка Сонька з трьома кошенятами.

“Спецоперація проходила вночі. Військові на спецтранспорті забирали людей з підвалів та в обумовленій локації передавали поліцейським, які вивозили їх у безпечне місце. Евакуювати вдалося вісьмох дорослих і дитину”, - повідомили в поліції.

Евакуйовані, чиї оселі були зруйновані, тепер перебувають у безпечному місці. Окупаційна армія знищила і будинок Матвія, тому родина з дитиною жила у підвалі.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом упродовж доби окупанти здійснили 36 атак на цих ділянках фронту.

Також загарбники завдали чотирьох ракетних та 26 авіаударів і здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300. Були пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 травня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Доповідав, зокрема, командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках.

Про це президент повідомив у Telegram. Він додав, що доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в оперативно-стратегічному угрупованні "Таврія".

За словами Зеленського, ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем.

Більше інформації – в новині.

На Херсонщині сьогодні, 12 травня, внаслідок ворожого обстрілу області загинули дві жінки.

За даними слідства, 12 травня 2023 року війська РФ вчергове почали обстрілювати місто Херсон та населенні пункти області. У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинуло дві жінки. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано.

Також поранено жінку в Дар'ївській громаді.

Слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.

За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо “переформатування” освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань Росії. Відповідні “заходи” зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким. Для надання Табачнику “статусу”, восени минулого року його призначили "радником" керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії “Єдина Росія”. Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.

Подробиці – в новині.

Сенат (верхня палата парламенту) Польщі у четвер одностайно ухвалив резолюцію, в якій підтримав членство України в НАТО.

“Сьогодні Україна має найсильнішу на континенті армію з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія блискавично переходить на техніку НАТО та застосовує оперативне мистецтво і тактику, розроблену десятиліттями серед західних союзників”, – йдеться у резолюції.

Зазначається, що українським захисникам необхідна "реальна підтримка" завдяки поглибленню військової та політичної співпраці з країнами НАТО.

Польські сенатори заявили, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "значно більше, ніж попередні декларації про політику відкритих дверей”.

Водночас у документі підкреслюється, що цей саміт має стати "важливим етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі".

Докладніше – в новині.

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