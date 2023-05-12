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Поліцейські вивезли останню дитину з села Хромове у Бахмутський громаді

Евакуйовані, чиї оселі були зруйновані, тепер перебувають у безпечному місці.

Поліцейські вивезли останню дитину з села Хромове у Бахмутський громаді
Фото: Скріншот з відео

Поліцейські з військовослужбовцями спланували спецоперацію з порятунку 9-річного хлопчика з села Хромове у Бахмутський громаді Донецької області

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Зазначається, що евакуйована родина була останньою з дитиною в Хромовому.

Евакуаційні екіпажі вивезли з села 9-річного Матвія з батьками та ще шістьох дорослих. Разом з людьми виїхала кішка Сонька з трьома кошенятами. 

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“Спецоперація проходила вночі. Військові на спецтранспорті забирали людей з підвалів та в обумовленій локації передавали поліцейським, які вивозили їх у безпечне місце. Евакуювати вдалося 8 дорослих і дитину”, - повідомили в поліції.

Евакуйовані, чиї оселі були зруйновані, тепер перебувають у безпечному місці. Окупаційна армія знищила і будинок Матвія, тому родина з дитиною жила у підвалі. 

Нагадаємо, раніше Мінреінтеграції заявило, що з небезпечних населених пунктів Харківщини евакуювали усіх дітей. 79 дітей вивезли, зокрема, з Куп’янського району.

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