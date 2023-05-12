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Зеленський заявив, що росіяни "вже внутрішньо готові до поразки"

Глава держави провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Зеленський заявив, що росіяни "вже внутрішньо готові до поразки"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив що росіяни "вже внутрішньо готові до поразки".

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 12 травня.

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"Що важливо розуміти зараз? Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалося на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати", - зауважив глава держави.

Зеленський повідомив, що провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій заслухали "важливі доповіді командувачів оперативних напрямків". "Особливо відзначу доповідь генерала Сирського та генерала Тарнавського – командувачів ОСУВ «Хортиця» і «Таврія» відповідно. Була доповідь Головкома Залужного, міністра оборони Резнікова, міністра стратпрому Камишіна", - додав Президент.

Він зазначив, що українські бійці отримають ще більше зброї і можливостей, аби "подолати агресора та відновити мир".

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна хоче до кінця зими повністю завершити війну. 

Тим часом Міністерство оборони замовить ДК “Укроборонпром” танки “Оплот” для Збройних Сил України.

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