Президент Володимир Зеленський заявив що росіяни "вже внутрішньо готові до поразки".

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 12 травня.

"Що важливо розуміти зараз? Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалося на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати", - зауважив глава держави.

Зеленський повідомив, що провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій заслухали "важливі доповіді командувачів оперативних напрямків". "Особливо відзначу доповідь генерала Сирського та генерала Тарнавського – командувачів ОСУВ «Хортиця» і «Таврія» відповідно. Була доповідь Головкома Залужного, міністра оборони Резнікова, міністра стратпрому Камишіна", - додав Президент.

Він зазначив, що українські бійці отримають ще більше зброї і можливостей, аби "подолати агресора та відновити мир".

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна хоче до кінця зими повністю завершити війну.

Тим часом Міністерство оборони замовить ДК “Укроборонпром” танки “Оплот” для Збройних Сил України.