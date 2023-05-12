Із 15 травня між поїздами Київського метрополітену скоротять інтервали

Із понеділка, 15 травня, між поїздами Київського метрополітену скоротять інтервали. Також на деяких станціях відкриють другі вестибюлі.
Про це повідомляє Київська міська держава адміністрація.
Так, інтервали зменшать на кожній лінії метрополітену. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові — 6-8 хвилин. Крім того, збільшать парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.
Водночас на дев'яти станціях запрацюють другі виходи у такому режимі:
Червона лінія:
- «Святошин» вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;
- «Нивки» вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;
- «Лівобережна» вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;
- «Чернігівська» вестибюль №2 з 05:28 до 22:24.
Синя лінія:
- «Героїв Дніпра» вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;
- «Контрактова площа» вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;
- «Васильківська» вестибюль №1 з 05:50 до 22:32.
Зелена лінія:
- «Позняки» вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;
- «Харківська» вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.
У КМДА додали, що на станції «Оболонь» працюватиме вестибюль №1 (у напрямку ст. «Мінська»). Вестибюль №2 буде зачинений через проведення ремонтних робіт у підземному переході фахівцями КП «ШЕУ Оболонського району».
На два виходи працюють станції: «Академмістечко», «Дарниця», «Лісова», «Мінська», «Почайна» та «Видубичі».
Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити орієнтовно з 14 травня цього року тимчасово зачинені вестибюлі десяти станцій столичного метрополітену.