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Із 15 травня між поїздами Київського метрополітену скоротять інтервали

Крім того, на деяких станціях відкриють другі вестибюлі.

Із 15 травня між поїздами Київського метрополітену скоротять інтервали
Фото: EPA/UPG

Із понеділка, 15 травня, між поїздами Київського метрополітену скоротять інтервали. Також на деяких станціях відкриють другі вестибюлі.

Про це повідомляє Київська міська держава адміністрація.

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Так, інтервали зменшать на кожній лінії метрополітену. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові — 6-8 хвилин. Крім того, збільшать парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.

Водночас на дев'яти станціях запрацюють другі виходи у такому режимі:

Червона лінія:

  • «Святошин» вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;
  • «Нивки» вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;
  • «Лівобережна» вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;
  • «Чернігівська» вестибюль №2 з 05:28 до 22:24.

Синя лінія:

  • «Героїв Дніпра» вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;
  • «Контрактова площа» вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;
  • «Васильківська» вестибюль №1 з 05:50 до 22:32.

Зелена лінія:

  • «Позняки» вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;
  • «Харківська» вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.

У КМДА додали, що на станції «Оболонь» працюватиме вестибюль №1 (у напрямку ст. «Мінська»). Вестибюль №2 буде зачинений через проведення ремонтних робіт у підземному переході фахівцями КП «ШЕУ Оболонського району».

На два виходи працюють станції: «Академмістечко», «Дарниця», «Лісова», «Мінська», «Почайна» та «Видубичі».

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити орієнтовно з 14 травня цього року тимчасово зачинені вестибюлі десяти станцій столичного метрополітену.

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