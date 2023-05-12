За останні 2 місяці жодна ворожа ракета чи безпілотник не досягли своїх цілей у Києві, - Міноборони

З початку повномасштабного вторгнення повітряна тривога вмикалася у столиці України 740 разів.

За останні 2 місяці жодна ворожа ракета чи безпілотник не досягли своїх цілей у Києві.

Про це повідомляє Міноборони України.

“З 24 лютого 2022 року в Києві повітряна тривога вмикалася 740 разів. Загалом тривоги тривали 851 годину 38 хвилин”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже понад два місяці вартові київського неба працюють бездоганно – жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі.

Нагадаємо, нещодавно генерал Наєв розповів про структуру ППО Києва. Оборона здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування.

Раніше Сили оборони отримали позашляховики для створення чергових мобільних вогневих груп ППО для захисту Києва та півночі країни. Сили оборони прагнуть максимально забезпечити захист співвітчизників та об’єктів критичної інфраструктури.