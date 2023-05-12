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Окупанти вкотре скинули авіабомби на село Кізомис на Херсонщині

Люди не постраждали.

Окупанти вкотре скинули авіабомби на село Кізомис на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Уночі ворог знову скинув керовані авіабомби на село Кізомис Херсонської області. Внаслідок атаки зруйновані і пошкоджені споруди, постраждалих немає.

Про це повідомляє у Facebook Херсонська ОВА.

“Вночі ворожа авіація знову била по Кізомису”, - йдеться у повідомленні.

На мирний населений пункт росіяни скинули дві керовані авіабомби. Через ворожу атаку вщент зруйновані два житлові будинки, ще вісім осель та адміністративна будівля пошкоджені.

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Нагадаємо, із села Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей. Протягом 11 травня російська армія влаштувала в Херсонській області 80 обстрілів, випустивши 339 снарядів. Били з важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

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