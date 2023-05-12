Окупанти вкотре скинули авіабомби на село Кізомис на Херсонщині

Люди не постраждали.

Уночі ворог знову скинув керовані авіабомби на село Кізомис Херсонської області. Внаслідок атаки зруйновані і пошкоджені споруди, постраждалих немає.

Про це повідомляє у Facebook Херсонська ОВА.

“Вночі ворожа авіація знову била по Кізомису”, - йдеться у повідомленні.

На мирний населений пункт росіяни скинули дві керовані авіабомби. Через ворожу атаку вщент зруйновані два житлові будинки, ще вісім осель та адміністративна будівля пошкоджені.

Нагадаємо, із села Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей. Протягом 11 травня російська армія влаштувала в Херсонській області 80 обстрілів, випустивши 339 снарядів. Били з важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.