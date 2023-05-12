Головне за ніч. П’ятниця, 12 травня

Росіяни поранили двох людей в Чернігівській області, під ворожим вогнем також перебували Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська, Донецька області, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

На Миколаївщині сьогодні зранку ворог обстріляв із артилерії акваторію Очаківської громади. Вчора внаслідок ворожих ударів із РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади пошкоджено два житлових будинки. Минулося без постраждалих.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Учора противник завдав шістьох ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також знищено девʼять ворожих БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, один склад боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, девʼять артилерійських підрозділів на вогневій позиції, один засіб протиповітряної оборони та ще дві важливих цілі противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ по 12 травня армія ворога втратила на війні з Україною близько 197 670 осіб. За минулу добу Збройні сили знищили близько 750 окупантів, п’ять танків та два засоби ППО.

Про інші втрати противника – в новині.

У російському інформпросторі ширяться повідомлення про нібито нестачу зброї у російських військових у Бахмуті. Ця інформація не відповідає дійсності, таким чином ворог намагається виправдати свої поразки і втрати, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, Збройним силам вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень. "Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне. Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування", – додала Маляр, розповівши про реальну ситуацію на цьому напрямку.

Україна отримає американські танки Abrams на початку осені. Тоді ж мають завершитися і програми тренування українських танкістів по роботі з ними, цитує заяву голови Пентагону Ллойда Остіна "Голос Америки".

"Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання", – сказав Остін на слуханні в Сенаті.

У відповідь на питання сенаторки-республіканки Сьюзен Коллінз, чи можна пришвидшити постачання, Остін пояснив, що такі терміни пояснюються створенням інфраструктури для підтримки роботи "абрамсів". "Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені", – сказав очільник Пентагону.

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