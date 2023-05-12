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США нададуть Україні більше зброї, якщо буде відповідний запит від Києва, – Блінкен

Україна вже отримала озброєння на понад 30 млрд доларів для контрнаступу.

США нададуть Україні більше зброї, якщо буде відповідний запит від Києва, – Блінкен
Фото: ЕРА/UPG

Вашингтон надасть Україні ще більше зброї, якщо буде відповідний запит від Києва. Від початку повномасштабного вторгнення РФ США працювали понаднормово, аби забезпечити Україну озброєнням.

Про це в інтерв’ю PBS NewsHour заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, постачання ЗСУ в перші дні великої війни Javelin та Stinger допомогло українським військовим на початковому етапі – росіяни не змогли захопити Київ. Союзники у форматі "Рамштайн" працюють над відправленням Україні тієї чи іншої зброї, аналізуючи ситуацію на полі бою.

"Якщо будуть прогалини, якщо будуть недостачі, нам скажуть, і ми докладемо всіх зусиль, щоб їх заповнити", – сказав Блінкен.

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Нагадаємо, для контрнаступу Україна вже отримала озброєння на більш ніж 30 млрд доларів. Постачання техніки для цієї цілі почались в грудні, і її вартість уже перевищила річні витрати на зброю будь-якого члена НАТО, окрім США.

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки нову військову допомогу на суму 1,2 млрд доларів. Новий пакет допомоги оголошено у межах Ініціативи сприяння безпеці України. До пакету допомоги увійшли, зокрема, додаткові системи ППО та боєприпаси до них, а також снаряди до 155 мм арталерії та боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами.

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