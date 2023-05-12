Росіяни майже знищили гімназію в Херсоні

Російська окупаційна армія продовжує обстрілювати мирну інфраструктуру Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Херсон: гімназія 20 майже знищена! Ворог завжди діє підло та як нелюд!” - написав він.

Голова Херсонської МВА зазначив, що охорона навчального закладу на диво залишилася живою.

Нагадаємо, російська армія ввечері 11 травня вкотре завдала удару по Херсону. Окупанти поцілили в територію комунального транспортного підприємства. Обстрілом було пошкоджено дах будівлі та тролейбус.

Як уточнили в ОВА, за попередньою інформацією, мирні люди не постраждали.