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Росіяни майже знищили гімназію в Херсоні

Охорона гімназії залишилася живою.

Росіяни майже знищили гімназію в Херсоні
Фото: Роман Мрочко

Російська окупаційна армія продовжує обстрілювати мирну інфраструктуру Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Херсон: гімназія 20 майже знищена! Ворог завжди діє підло та як нелюд!” - написав він.

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Голова Херсонської МВА зазначив, що охорона навчального закладу на диво залишилася живою.

Нагадаємо, російська армія ввечері 11 травня вкотре завдала удару по Херсону. Окупанти поцілили в територію комунального транспортного підприємства. Обстрілом було пошкоджено дах будівлі та тролейбус. 

Як уточнили в ОВА, за попередньою інформацією, мирні люди не постраждали.

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