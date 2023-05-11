Цей документ розраховано на період до 2027 року.

Сьогодні президент схвалив комплексний стратегічний план реформування усіх правоохоронних органів та прокуратури. Це детальний документ, який розраховано на час до 2027 року.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС, – додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, – гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави”, - повідомив президент.

Він наголосив, що кожен елемент державної системи – органи правопорядку передусім – мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу.

“Україна має стати і вже стала місцем сили Європи та всього вільного світу. Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Також Верховний головнокомандувач подякував воїнам і підрозділам, які особливо відзначились у захисті держави від початку цього тижня:

ОСУВ “Хортиця” – 3-тя і 5-та окремі штурмові бригади та 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

ОСУВ “Таврія” – 44-ї окрема артилерійська бригада імені Гетьмана Данила Апостола, 55-ї окрема артилерійська бригада “Запорізька Січ”, 59-ї окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка та 79 окрема бригада ДШВ.

ОСУВ “Одеса” – 406-ї окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

“Відзначу сьогодні також артилерійські розрахунки 63-ї окремої механізованої бригади – уміють хлопці “мінусувати” ворожу техніку на полі бою”, - наголосив Зеленський.

Він також відзначив підрозділи Національної гвардії, зокрема воїнів 1-ї та 14-ї бригад оперативного призначення.

Президент підписав сьогодні новий указ про відзначення 134 військовослужбовців Десантно-штурмових військ державними нагородами.

Також Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань. Обговорили можливість проведення саміту у форматі Україна – Латинська Америка та формулу миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський може в неділю, 14 травня, відвідати Італію. Під час візиту глава держави зустрінеться з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні.