Сьогодні президент схвалив комплексний стратегічний план реформування усіх правоохоронних органів та прокуратури. Це детальний документ, який розраховано на час до 2027 року.
Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
“Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС, – додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, – гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави”, - повідомив президент.
Він наголосив, що кожен елемент державної системи – органи правопорядку передусім – мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу.
“Україна має стати і вже стала місцем сили Європи та всього вільного світу. Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини”, - підкреслив Володимир Зеленський.
Також Верховний головнокомандувач подякував воїнам і підрозділам, які особливо відзначились у захисті держави від початку цього тижня:
- ОСУВ “Хортиця” – 3-тя і 5-та окремі штурмові бригади та 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.
- ОСУВ “Таврія” – 44-ї окрема артилерійська бригада імені Гетьмана Данила Апостола, 55-ї окрема артилерійська бригада “Запорізька Січ”, 59-ї окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка та 79 окрема бригада ДШВ.
- ОСУВ “Одеса” – 406-ї окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.
“Відзначу сьогодні також артилерійські розрахунки 63-ї окремої механізованої бригади – уміють хлопці “мінусувати” ворожу техніку на полі бою”, - наголосив Зеленський.
Він також відзначив підрозділи Національної гвардії, зокрема воїнів 1-ї та 14-ї бригад оперативного призначення.
Президент підписав сьогодні новий указ про відзначення 134 військовослужбовців Десантно-штурмових військ державними нагородами.
Також Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань. Обговорили можливість проведення саміту у форматі Україна – Латинська Америка та формулу миру.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський може в неділю, 14 травня, відвідати Італію. Під час візиту глава держави зустрінеться з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні.