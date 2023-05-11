​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
Історичне примирення Японії з Південною Кореєю
Історичне примирення Японії з Південною Кореєю
Котоспасіння. Як вивозять із зони бойових дій у безпечне місце котів, собак, а іноді також качок, курей, кіз, шиншил і папужок
Котоспасіння. Як вивозять із зони бойових дій у безпечне місце котів, собак, а іноді також качок, курей, кіз, шиншил і папужок
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький
3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
ГоловнаПолітика

У неділю Зеленський може прибути до Риму на зустріч із прем'єркою Італії та Папою Франциском, - ЗМІ

Візит іще погоджують.

У неділю Зеленський може прибути до Риму на зустріч із прем'єркою Італії та Папою Франциском, - ЗМІ
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні у Брюсселі
Фото: ЕРА/UPG

Президент України Володимир Зеленський може в неділю, 14 травня, відвідати Італію, передає ANSA.

Під час візиту глава держави зустрінеться з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Візит ще погоджують.

Також видання повідомляє, що є інформація про можливу зустріч Зеленського і Папи Римського Франциска.

Джерела у Ватикані повідомили, що на даний момент це лише гіпотеза і тому офіційних підтверджень про час та місце можливої зустрічі немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня з Папою Римським Франциском зустрічався голова українського уряду Денис Шмигаль. Він передав Його святості фотоальбом про злочини росіян у Бучі, Бородянці та інших містах.

Тим часом нещодавно німецька газета Tagesspiegel з посиланням на поліцію повідомила, що Володимир Зеленський 13 травня розпочне візит до Німеччини і прибуде у Берлін, а 14 травня зустрінеться з Олафом Шольцом. Згодом з'явилася інформація, що оточення українського президента розглядає можливість скасування цього візиту через витік інформації. А опісля поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою у розголошенні секретної інформації напередодні можливого візиту Зеленського.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies