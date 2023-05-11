У неділю Зеленський може прибути до Риму на зустріч із прем'єркою Італії та Папою Франциском, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може в неділю, 14 травня, відвідати Італію, передає ANSA.
Під час візиту глава держави зустрінеться з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні.
Візит ще погоджують.
Також видання повідомляє, що є інформація про можливу зустріч Зеленського і Папи Римського Франциска.
Джерела у Ватикані повідомили, що на даний момент це лише гіпотеза і тому офіційних підтверджень про час та місце можливої зустрічі немає.
Нагадаємо, наприкінці квітня з Папою Римським Франциском зустрічався голова українського уряду Денис Шмигаль. Він передав Його святості фотоальбом про злочини росіян у Бучі, Бородянці та інших містах.
Тим часом нещодавно німецька газета Tagesspiegel з посиланням на поліцію повідомила, що Володимир Зеленський 13 травня розпочне візит до Німеччини і прибуде у Берлін, а 14 травня зустрінеться з Олафом Шольцом. Згодом з'явилася інформація, що оточення українського президента розглядає можливість скасування цього візиту через витік інформації. А опісля поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою у розголошенні секретної інформації напередодні можливого візиту Зеленського.