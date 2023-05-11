Головне за день. Четвер, 11 травня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут, понад 30 атак противника, ворожі обстріли, Storm Shadow від Великої Британії, новий посол України в Бразилії. Яким запам’ятається 442-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський вважає, що атака безпілотника на Кремль на початку травня була російською “операцією під чужим прапором”.

Про це президент заявив в інтерв’ю ВВС. “Вони постійно шукають щось для виправдання, кажучи: “Ви нам робите так, а ми вам так”, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що це не спрацювало. За його словами, навіть для внутрішньої аудиторії це не спрацювало. Навіть їхні власні пропагандисти не повірили в це, тому що це виглядало дуже штучно.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на зазначених ділянках фронту вони здійснили понад 30 атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Також росіяни завдали шістьох ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того, було зафіксовано 46 авіаційних ударів та 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 травня – в нашій новині.

Російська армія 11 травня вдарила по смт Великий Бурлук Харківської області. Поранено 16-річну дівчину та 43-річну жінку, їх госпіталізували, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. За його словами, потерпілі мають осколкові поранення.

За даними Офісу генерального прокурора, обстріл здійснювався з ракетної системи залпового вогню "Торнадо".

Унаслідок обстрілу російською армією Торецька на Донеччині було поранено дев'ятеро мирних жителів.

Як встановило слідство, 11 травня війська РФ близько 13:00 з артилерії обстріляли Торецьк, внаслідок чого отримав осколкове поранення 65-річний місцевий. Через дві години російська армія знову обстріляла місто, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Снарядами вороги вдарили по житловому кварталу. Поранення отримали п’ятеро чоловіків та троє жінок. Серед постраждалих є родина - батьки та їхній 23-річний син.

Ленінський районний суд Кропивницького 11 травня виніс вирок ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії Романові Кондратюку, які визнали себе винними у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Суд визнав їх винними за ч. 1 ст. 161 ККУ "Порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" і призначив три роки позбавлення волі з випробувальним строком два роки та не обіймати керівні посади впродовж року.

Подробиці – в нашій новині.

Велика Британія вже передала Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Це дасть змогу українським захисникам завдавати ударів по ворогу на велику дальність, повідомили декілька західних високопосадовців CNN.

Storm Shadow – крилата авіаракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією. Має дальність понад 250 км, або 155 миль, що лише трохи менше, ніж легендарні американські ATACMS. Ці ракети здатні вразити російські позиції глибоко на сході України. Західний чиновник повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії.

За словами американського високопоставленого військового, з точки зору дальності ці ракети "по-справжньому зміннють гру" і дають Києву ті можливості, про які він просив від початку повномасштабного вторгнення. До надання цих ракет максимальний радіус дії американської зброї в Україні становив близько 49 миль.

Через декілька годин після публікації CNN надання Україні далекобійних ракет підтвердив британський міністр оборони Бен Воллес.

Докладніше про Storm Shadow – в нашій новині.

Новим послом України в Бразилії буде відомий український дипломат Андрій Мельник.

“Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє, що надав агреман пану Андрію Мельнику на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Бразилії”, - йдеться у повідомленні пресслужби уряду Бразилії.

З 18 листопада 2022 року Кабінет міністрів України призначив Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ України. Перед тим, з 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 року Мельник був послом України в Німеччині. На цій посаді він критикував Німеччину за недостатню допомогу Україні у відбитті російської агресії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!