Росіяни вдарили з "Торнадо" по Харківській області, поранено двох цивільних

Російська армія вранці 11 травня вдарила по смт Великий Бурлук Харківської області. Поранено 16-річну дівчину та 43-річну жінку.

Їх обох госпіталізували. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram. За його словами, потерпілі мають осколкові поранення.

За даними Офісу генерального прокурора, обстріл здійснювався з ракетної системи залпового вогню "Торнадо". За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

"За даними слідства, 11 травня близько 11:40 російські військові обстріляли смт Великий Бурлук. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався з РСЗВ «Торнадо». Отримали поранення жінка та 16-річна дівчина. Пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців", – зазначили в прокуратурі.

РСЗВ "Торнадо" – російська ракетна система залпового вогню, що здатна стріляти калібром у 122 і 300 мм.

Нагадаємо, що вчора росіяни вбили в Харківській області одного цивільного мешканця. Ще один був поранений.