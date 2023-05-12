Ув’язнений росіянами в Криму журналіст Єсипенко зазнає психологічного тиску, - Лубінець

Розмови політв’язня із захисником відбуваються лише за присутності інспектора колонії, а це порушує адвокатську таємницю.

Ув’язнений у Керченській виправній колонії №2 журналіст Владислав Єсипенко зазнає психологічного тиску з боку окупаційної адміністрації.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець з посиланням на дружину політв’язня Владислава Єсипенка Катерину.

“На зв’язок з родиною Владислав виходить у найкращому випадку раз на місяць через тюремний зв’язок, який до того ж прослуховується адміністрацією колонії. Політв’язень вимушений під час розмов не називати війну війною та уникати цієї теми взагалі. Адже це може призвести до більш суворих умов утримання або порушення проти нього адміністративної справи”, - написав Лубінець.

Він додав, що розмови Владислава із захисником відбуваються лише за присутності інспектора колонії, а це порушує адвокатську таємницю.

Владислава Єсипенка майже щотижня викликає до себе адміністрація колонії та попереджає, щоб “не говорив нічого зайвого” рідним та адвокату.

На думку дружини політв’язня, росіяни бояться інформаційного розголосу та перевірок.

Нагадаємо, у лютому 2022 року підконтрольний окупаційній владі Сімферопольський районний суд засудив фрилансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка до 6 років ув'язнення в колонії загального режиму та штрафу 110 тис. рублів.

Пізніше прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру оперативнику російської ФСБ у катуванні та ув’язненні українського журналіста Владислава Єсипенка.