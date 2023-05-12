Офіс президента не звертався до організаторів Євробачення з пропозицією онлайн-звернення Зеленського, - Никифоров

Офіс президента спростував інформацію, що Зеленському не дозволили виголосити промову на Євробаченні.

Офіс президента України спростував інформацію, що Володимиру Зеленському нібито не дозволили виступити на Євробаченні.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

“Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс Президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення» з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу”, - написав Никифоров.

Нагадаємо, нещодавно видання The Times повідомило, що Зеленському не дозволили виступити на Євробаченні. У матеріалі йшлося про те, що організатор пісенного конкурсу не хотів політизувати подію.